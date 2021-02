Che cosa portare per il pranzo in ufficio: le ricette migliori

Oggi sempre più persone hanno preso la buona abitudine di portarsi da casa il pranzo, rispolverando la cosiddetta schiscetta. A onor del vero, molti sono stati costretti dalle chiusure dopo l’emergenza sanitaria di bar e ristoranti dove prima si consumava uno pasto durante la pausa pranzo. Se anche tu come tantissimi altri ti trovi nella situazione di dover organizzare da te il pranzo in ufficio, queste sono alcune ricette e idee per riempire il tuo portapranzo.

La pasta

La pastasciutta è il must del pranzo in ufficio: in insalata, col sugo, integrale… insomma: sbizzarrisciti e vedrai che è più facile di quello che pensi preparare un pasto da consumare in ufficio. Si tratta di un pasto completo che include i carboidrati del cereale principale, vitamine e sali minerali derivanti dalle verdure, proteine di origine animale da carne o pesce.

Se sei stufa della pasta, allora usa altri cereali. È l’ideale anche per fare una dieta più varia possibile. Prepara il riso, il cous cous, il farro, il miglio, l’orzo. Non hai intenzione di mangiare pasta o riso freddi? Nessun problema, con il portapranzo elettrico ermetico la tua pasta viene riscaldata in un attimo.

Le polpette

Un’ottima idea per un pranzo sfizioso e gustoso sono le polpette. Puoi prepararle di carne, con il pesce oppure di verdure per un pasto vegetariano. È un pranzo divertente e soddisfacente soprattutto. Un piccolo suggerimento pratico è quello di fare polpette di piccole dimensioni così si scaldano prima e mangi senza attese.

Il panino

Perché snobbare il solito panino? È una soluzione ottima per portarti da casa un pranzo completo e gustoso. Molti quando pensano al panino imbottito, vanno con la mente a quelli tristi confezionati abbandonati nelle vetrine dei bar, ma puoi cambiare idea con qualche attenzione in più. Se il panino lo prepari tu a casa, diventa davvero sfizioso.

Scegli un pane che ti piace, che ti invogli come quello integrale, con semi, nero. Aggiungi un salume o del pesce grigliato e delle verdure fresche o dei sott’oli. Completa con una salsa a piacere, magari a base di yogurt o ceci per stare più in forma. Vedrai che il tuo panino sarà sfizioso e invoglia l’appetito!

Gli avanzi della cena

Ovviamente, non è sempre così facile trovare il tempo per preparare un pasto da consumare in ufficio. Una soluzione per ottimizzare tempi ed energia potrebbe essere quella di cucinare qualcosa di più a cena per portare gli avanzi in ufficio.

A volte non serve nemmeno farlo apposta perché capita spesso di esagerare con le quantità. Tra bambini che fanno capricci a tavola e la fame che alla fine ti ha fatto buttare più pasta nell’acqua che bolle, a casa tua c’è sempre qualcosa che avanza e staziona per giorni e giorni nel frigorifero prima di finire nella pattumiera. Dai un taglio agli sprechi alimentari sfruttandoli in ufficio il giorno dopo oppure per preparare altre ricette per la tua schiscetta.