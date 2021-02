Comune: ‘Acqua, martedì 2 febbraio interruzione per tutta la mattinata tra via Rossi e via Indipendenza’

Domani, martedì 2 febbraio, dalle ore 8:30 e fino alle 13, verrà interrotta l’erogazione del servizio idrico nell’area della città compresa fra via Luigi Rossi (zona Stadio-Ospedale) e via Indipendenza (compreso quartiere San Leonardo).

Il disagio per l’utenza sarà causato da un intervento di riparazione di una perdita in via Nasi e dalla contestuale, necessaria chiusura del serbatoio Madonna dei Cieli.