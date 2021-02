Coronavirus, +195 persone positive in Calabria nelle ultime 24 ore. Altri quattro morti

Restano stabili (195 contro i 193 di ieri) i nuovi positivi in Calabria anche se a fronte di un numero di tamponi inferiore (1.976 contro 2.944). Anche oggi si registrano vittime, 4, che portano il totale a 596. Stabili anche i ricoveri in area medica (276) e in terapia intensiva (21, +1) mentre calano di 231 unità gli isolati a domicilio (8.382). I guariti crescono di 421 arrivando a 23.667 e calano i casi attivi, oggi 8.679 contro gli 8.909 di ieri. I casi confermati oggi sono suddivisi a: Cosenza 56, Catanzaro 8, Crotone 0, Vibo Valentia 25, Reggio Calabria 106. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 492.399 soggetti per un totale di 520.326 tamponi e 32.942 positivi. I dati sono comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione. Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 3.793 (61 in reparto AO di Cosenza; 12 in reparto al presidio di Rossano;13 al presidio ospedaliero di Acri; 11 al presidio ospedaliero di Cetraro; 11 all’Ospedale da Campo; 8 in terapia intensiva, 3.677 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.928 (5.673 guariti, 255 deceduti). Catanzaro: casi attivi 2.061 (23 in reparto all’AO di Catanzaro; 8 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 15 in reparto all’AOU Mater Domini; 4 in terapia intensiva; 2011 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.819 (2.732 guariti, 87 deceduti). Crotone: casi attivi 214 (16 in reparto; 198 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2409 (2367 guariti, 42 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 465 (16 ricoverati, 449 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2364 (2326 guariti, 38 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2096 (83 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 7 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1997 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10434 (10260 guariti, 174 deceduti). Altra Regione o stato Estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti). Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 167.