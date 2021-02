In un furgone con 50 grammi di cocaina: arrestati

Nella serata di domenica 31 gennaio i Carabinieri della Stazione di Squillace, nel corso di un servizio di controllo del territorio in funzione di contrasto al contagio da pandemia da Covid 19, hanno notato nei pressi del centro abitato di Palermiti un furgone con a bordo due persone. Tale furgone, visto la giornata festiva e l’orario serale, è apparso sospetto anche in relazione alle limitazioni alla circolazione della così detta “zona arancione”. Fermato il furgone, pertanto, a bordo sono stati identificati E.C. nato nel 1961, di Palermiti ed il figlio C.C. nato nel 2001 e residente a Soverato. All’alt dei Carabinieri i due hanno mostrato evidente nervosismo che ha portato i militari ad eseguire una perquisizione del veicolo, anche in considerazione dei precedenti a carico del padre.

Tra i due sedili i carabinieri hanno trovato un involucro termosaldato risultato contenere ben 50 grammi di cocaina ancora pura probabilmente destinata allo smercio nei paesi della zona e che avrebbe fruttato oltre 5.000 euro. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

I due uomini si trovano agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.