Istituti superiori: rientro in classe tra emozioni, incertezze e disagi per i trasporti

Dpcm, ordinanze regionali e circolari scolastiche. In queste ultime settimane si sono susseguite diverse disposizioni per regolamentare la ripartenza delle scuole superiori in presenza. Ma oggi il “gran giorno” è arrivato non senza qualche malumore tra genitori, dirigenti scolastici e studenti.

La prescrizione rimasta invariata sia a livello nazionale che regionale è quella che riguarda “il limite della didattica in presenza a non più del 50% della popolazione studentesca di ogni istituto, nei primi 30 giorni dalla ripresa delle attività”. Dunque, ogni scuola può consentire il rientro in aula solo alla metà delle classi esistenti, garantendo la turnazione tra didattica in presenza e didattica a distanza a tutti gli studenti.

L’ordinanza della discordia

A scombussolare gli animi di dirigenti e docenti però è stata l’ordinanza regionale, giunta nella serata di sabato, del presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì in cui viene raccomandata “un’organizzazione che preveda la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto alla capienza prevista”, ovvero, non solo il dimezzamento delle classi dell’intero istituto, ma anche il possibile dimezzamento degli studenti di una stessa classe, in base alla capienza degli spazi. Una riorganizzazione che alcune scuole hanno cercato di mettere in pratica, ma con notevoli disagi a causa della necessità di organizzare anche una turnazione tra gli studenti in aula e gli studenti che devono seguire, in diretta, la lezione da casa.

Nella stessa ordinanza, inoltre, si raccomanda anche “di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta”. Già dalla serata di ieri, sono state diverse le mail pervenute ai dirigenti da parte delle famiglie per ottenere la DDI al 100 per cento sia per motivi legati ai trasporti, che per motivi di salute o per paura del contagio.

Così come spiegato in una circolare dal dirigente scolastico dell’Istituto tecnico “Scalfaro”, Vito Sanzo, «si tratta di una “raccomandazione” che non ha carattere prescrittivo e ordinatorio. E’ chiaro, quindi, il carattere non statutario, bensì opzionale e facoltativo di quanto raccomandato all’articolo 3 dell’ordinanza, dove è sottolineato, fra l’altro, il principio fondamentale dell’autonomia scolastica, sancito dalla Legge 15 marzo 1999, n. 59, art.21. Restando, quindi, invariato il nostro piano delle attività didattiche già pubblicato e in vigore da lunedì 1° Febbraio p.v., è data facoltà esclusivamente alle famiglie di studenti con specifiche problematiche legate principalmente a motivi di trasporto o salute di richiedere la didattica digitale integrata in alternativa a turni in presenza che i propri figli avrebbero difficoltà a svolgere.

«Siamo rimasti molto stupiti dell’ordinanza regionale – ha spiegato la dirigente scolastica del liceo classico “Galluppi”, Elena De Filippis – che ha scompaginato tutto il lavoro che in questo mese avevamo fatto seguendo le disposizioni dell’ultimo dpcm. Si tratta di nuove regole che noi non siamo in condizioni di osservare, sia per ragioni tecniche legate alla connessione internet, che organizzative. Sono già arrivate le richieste da parte di una ventina di genitori che chiedono la DDI al 100 per cento e non siamo in grado di garantirla a tutti, nonostante il potenziamento della rete che abbiamo fatto in tutta la struttura. Il presidente Spirlì dovrebbe risolvere queste criticità prima di dare disposizioni diverse».

«Benvenuti ragazzi»

La De Fillipis ha poi rivolto un saluto di benvenuto ai suoi studenti: «Sono felice di poter rivedere i vostri colori, i vostri sguardi e sentire le vostre voci. Questa è la vostra scuola ed è qui che dovete crescere ed imparare per tornare alla vostra vita vera, che è quella della relazione tra di voi e con noi. Ben arrivati ragazzi».

Fuori dai cancelli del “Galluppi” gli studenti del primo turno sono arrivati davanti scuola in gruppi scaglionati, facendo il loro ingresso dalle diverse porte di accesso predisposte per evitare assembramenti. «Finalmente si torna a scuola – ha detto una ragazza – è stato un periodo brutto con la didattica a distanza. Si ha sempre paura di contrarre il covid e soprattutto di portarlo a casa e contagiare i genitori, ma siamo fiduciosi ed emozionati per questo rientro». «È più bello vedersi di persona – ha aggiunto un’altra studentessa – anziché vedersi attraverso un freddo monitor».

Disagi trasporti e rischio contagi

Davanti all’Istituto tecnico “Scalfaro” i pareri sono discordanti sul sistema trasporti. Almeno per il momento, chi vive in città non ha riscontrato disagi nei trasporti anche grazie al potenziamento delle corse di Amc. Diverso per chi proviene invece dagli altri centri della provincia. Secondo quanto riferito da alcuni ragazzi, molte aziende di trasporti hanno previsto un solo mezzo sia per l’andata che per il ritorno, con notevoli disagi soprattutto per chi deve frequentare il secondo turno delle ore 10, ma deve comunque partire, per esempio, con l’unico bus disponibile alle ore 6,30. Sino a questa mattina, le richieste per richiedere la DDI da parte delle famiglie degli studenti dello Scalfaro sono state poche, ma si tratta di numeri destinati ad aumentare nelle prossime ore, soprattutto per problemi legati ai trasporti.

«Non sono contento di rientrare – ha detto uno studente – perché molti miei compagni che provengono da fuori città, oltre ad alzarsi molto presto, hanno un solo autobus e quindi viaggiano ammassati con il rischio di contagiarsi».

Monitoraggio settimanale

Il dirigente dello “Scalfaro” ha assicurato un monitoraggio costante per quanto riguarda la situazione trasporti: «Noi abbiamo nominato un referente per la mobilità che dovrà monitorare tutte le criticità evidenziate dagli studenti per capire anche se questo nuovo piano trasporti funziona o meno. Settimanalmente invieremo un report all’Ufficio scolastico regionale. Noi abbiamo ragazzi che provengono da tutta la provincia, per esempio da Taverna noi sappiamo, salvo modifiche in corso, che vi è un solo pullman che arriva a Catanzaro alle ore 8 e lo stesso avviene per chi arriva da Botricello».

Anche un docente di matematica e fisica del liceo scientifico “Siciliani”, Nicola Chiriano, ha evidenziato alcune criticità legate ai trasporti: «Sappiamo che il piano trasporti è stato potenziato – ha detto Chiriano -, ma la nostra è una scuola che ha molti pendolari ed i ragazzi ci riferiscono che ci sono delle zone che non sono molto servite, soprattutto per chi deve arrivare per il secondo turno delle ore 10 e lo stesso problema si presenta anche al ritorno a casa».

DDI al 50 per cento

Il liceo “Siciliani” è tra gli istituti che ieri pomeriggio ha modificato la ridistribuzione degli studenti in aula, dimezzando il numero in presenza. «In tutte le classi faremo la didattica digitale integrata – ha spiegato Chiriano – con metà studenti a casa e metà in classe. Non sarà un’impresa facile, anche perché oltre ai problemi tecnici che si possono verificare, fare scuola in questo modo non era quello che speravamo. Al di là della tecnologia che usiamo, l’unica modalità è quella di dare agli studenti il meglio di noi». «Giunga a tutti gli alunni e ai docenti – ha detto la vicepreside del “Siciliani”, Bernadette Scordamaglia – il mio augurio per questa ripresa delle lezioni in presenza, affinché possa avvenire nel migliore dei modi».