L’antica Madonna del Duomo portata nella Chiesa del Monte in attesa che nella Cattedrale riprendano i lavori

I lavori per il recupero della Cattedrale vanno ancora per le lunghe e così, dopo aver portato l’effige di San Vitaliano alla Basilica dell’Immacolata per lasciarlo alla venerazione dei fedeli, anche il simulacro della Madonna Addolorata del 700 Napoletano e che era custodita prima dai Canonici e poi esposta nel Duomo di Catanzaro, oggi ha una nuova collocazione nella Chiesa del Monte di Morti a Catanzaro, dove è stata portata ieri sera e accolta dall’applauso dei fedeli.

