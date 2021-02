Passione videogames: i migliori di sempre del genere sandbox

Siete appassionati di videogames sandbox e cercate qualche dritta su un nuovo gioco da acquistare per passare il tempo? Allora siete nel posto giusto. Oggi infatti vediamo quali sono i migliori di sempre: quelli che hanno appassionato milioni di player negli ultimi anni e che non potete proprio perdervi. Se ve ne manca qualcuno, vi consigliamo di scaricarlo: è impossibile rimanere delusi con questi videogames perché sono ormai delle vere e proprie pietre miliari. Come probabilmente sapete, i giochi sandbox stanno riscuotendo un grandissimo successo perché lasciano il player libero di esplorare e costruire, interagire con l’ambiente creando di volta in volta i propri obiettivi.

#1 Minecraft: il gioco più venduto della storia

Minecraft è uno dei videogames più famosi in assoluto e adesso è ufficialmente il gioco più venduto del mondo, con oltre 200.000.000 di copie acquistate. Non solo: a fine 2020 erano più di 600 milioni gli utenti totali registrati, dunque parliamo anche del game che si posiziona al terzo posto nella classifica dei più giocati. Un vero e proprio must per tutti gli appassionati insomma, che tiene letteralmente incollati al monitor.

Per chi non lo sapesse, Minecraft è un gioco sandbox di sopravvivenza e costruzione, disponibile sia in versione single che multiplayer, che offre moltissimi scenari all’interno di un mondo in 3D composto interamente da blocchi. Il giocatore può dare libero sfogo alla propria creatività, costruendo strutture, combattendo, minando minerali preziosi e continuando ad esplorare tutto ciò che trova intorno a sé. Inizialmente, capire come funziona non è proprio semplicissimo ma per fortuna basta andare su Minecraft Italia: la principale piattaforma italiana dedicata al gioco, con guide, risorse e informazioni utili su tutte le versioni.

Come addomesticare un lupo, come costruire una casa, come ottenere ender pearl velocemente: su questa piattaforma si trova proprio di tutto.

#2 Grand Theft Auto

Un altro gioco sandbox piuttosto famoso è Grand Theft Auto, che però dobbiamo precisarlo subito: ha poco a che vedere con Minecraft e rischia di deludere rispetto a quest’ultimo. Anche in questo caso infatti il mondo è aperto, ma il personaggio è completamente diverso. Ci si ritrova nei panni di un fuorilegge che opera all’interno della criminalità organizzata e si è liberi di girare per le varie città, aggirarsi per il traffico, ribare veicoli e rivenderli per guadagnare soldi. Per completare ogni livello però bisogna completare le missioni.

Grand Theft Auto è senza dubbio un bel gioco, ma non merita a nostro parere quanto Minecraft: ci sarà pure un motivo se quest’ultimo continua ad essere in vetta alla classifica dei games più venduti di sempre, no?

#3 Fallout 3

Fallout è nato come gioco di ruolo ma nella sua terza versione è entrato nel mondo dei sandbox grazie alla modalità open world. Il giocatore è infatti libero di girare all’interno di uno scenario, in questo caso post-apocalittico, creare il proprio personaggio da zero e vederlo crescere mano a mano che si avanza. Anche questo è un bel game, nulla da dire, ma sempre un gradino sotto rispetto a Minecraft.