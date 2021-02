Covid 19, bollettino della Regione Calabria: calano i contagi, tre decessi

Lieve calo per i nuovi positivi in Calabria. Sono 166 i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 195), con 2.608 tamponi eseguiti e 2.485 soggetti testati. Tre i nuovi decessi che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 599. I ricoveri nei reparti di area medica scendono di 12 unità (264) mentre quelli in terapia intensiva aumentano di tre (24). Aumentano i guariti che sono 228 in più (23.895) e diminuiscono gli isolati a domicilio -56 (8.326). I casi attivi sono 8.614 e i casi chiusi 24.494.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 494.884 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 522.934 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 33.108 (+166 rispetto a ieri), quelle negative 461.776. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 3.770 (58 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano;8 al presidio ospedaliero di Acri; 11 al presidio ospedaliero di Cetraro; 11 all’ospedale da campo; 9 in terapia intensiva, 3.662 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.994 (5.737 guariti, 257 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.999 (23 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 13 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1.950 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.897 (2.810 guariti, 87 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 208 (15 in reparto; 193 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.421 (2.379 guariti, 42 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 477 (15 ricoverati, 462 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.364 (2.326 guariti, 38 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.110 (85 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 7 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 2.009 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.509 (10.334 guariti, 175 deceduti).

– Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 43, Catanzaro 16, Crotone 6, Vibo Valentia 12, Reggio Calabria 89. Altra Regione o stato estero: 0.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 117. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.