Don Mimmo, nuovo vescovo di Napoli. Gli auguri di monsignor Bertolone

Cita Pirandello, ricorda l’esperienza di don Mimmo a Catanzaro e non nasconde affatto l’emozione. A Napoli per festeggiare il nuovo vescovo. L’arcivescovo metropolita della Diocesi Catanzaro – Squillace, monsignor Vincenzo Bertolone, fa gli auguri a don Mimmo Battaglia neo arcivescovo di Napoli: “A don Mimmo auguro di poter offrire a Napoli tutta la sua umanità e la ricchezza esperienziale che ha accumulato in questi anni, prima a Catanzaro e, poi, a Cerreto sannita, adattandosi alle meravigliose caratteristiche napoletane. Uso la frase di un mio conterraneo, Luigi Pirandello, da “Uno, nessuno, centomila”: “Vi sapreste adattare a tutto, a tutte le realtà diversificate della bellissima Napoli”

Monsignor Vincenzo Bertolone