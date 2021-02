In tre avrebbero violato sigilli Lido Jonio, in due avrebbero minacciato i titolari

Si terranno il 15 ed il 16 febbraio le due udienze a carico di 5 imputati, indagati a vario titolo di aver compito atti contro cui i titolari del lido Jonio, lo stabilimento balneare di località Giovino distrutto dalle fiamme per ben due volte. Gli stessi titolari, qualche tempo fa, sono stati riconosciuti vittime di estorsione e per questo lo Stato ha riconosciuto loro un indennizzo per i danni subiti e subendi.

Indagate le tre persone che violarono i sigilli dello stabilimento mentre era sotto sequestro

Rappresentati in giudizio dagli avvocati dello studio Carvelli, il 15 febbraio i titolari del Lido Jonio si troveranno davanti a coloro i quali, ad indagini concluse, con atto notificato il 2 agosto del 2019, avrebbero, in concorso forzato e rimosso i sigilli dello stabilimento che in quel momento, nel 2018, era stato posto sotto sequestro dopo l’incendio del 6 gennaio dello stesso anno che ne aveva causato la distruzione. Giovanni Valentino, Luca Torquato e Manfredi Torquato, difesi, all’epoca della conclusione indagini, da Rita Cellini e Arnaldo Rotella, dovranno spiegare le ragioni per le quali, pur proprietari della struttura, avrebbero, secondo quanto riportato nell’avviso di conclusioni indagini, violato il provvedimento firmato dal pubblico ministero.

Le minacce e la tentata estorsione

Qualche tempo dopo, secondo le denunce presentate dagli stessi titolari del lido Jonio, ci sarebbero state delle pesanti minacce, da parte di altri due soggetti A. I e M.V, a loro carico che, in un caso, sarebbero addirittura diventate fatti con pesanti ripercussioni fisiche sul suocero di Matilde Talotta.

Per i due indagati l’udienza si terrà invece il 16 febbraio.