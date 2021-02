Morto a 95 anni Francesco Garito detto Totò storico bagnino di Copanello

E’ morto all’età di 95 anni Francesco Garito detto Totò fugura storica delle spiagge di Copanello considerato per anni il bagnino più longevo di Italia. Citato negli anni scorsi anche dall’enciclopedia online Wikipedia per questa sua lunga lunga attività è stato in servizio praticamente dalla fine degli anni 40 sia alla prima decade dei 2000. Catanzaroinforma se ne occupò già nel 2012 quando, in pensione da pochi anni, era ancora considerato un guru del villaggio Guglielmo.

“Molti turisti e abitanti del luogo che frequentavano il litorale catanzarese pensavano che fosse ancora lui a tutti gli effetti il bagnino della spiaggia, perché con la sua presenza e la sua attenzione nei confronti di tutti i bagnanti sembrava non avesse mai smesso di fare il suo mestiere. “Ho iniziato a lavorare nel 1949 – ricordava – con uno stipendio di circa 30 lire al mese, mi occupavo di manutenzione, ombrelloni e salvataggio, di tutti i compiti che svolge un bagnino insomma il mare è la mia grande passione lo amo tantissimo, mi piace guardarlo e quando ero giovane amavo pescare soprattutto di sera, andavo a calare le reti con il pattino soprannominato “il moscone”, che ancora oggi è su questa spiaggia”.