Morto il catanzarese Panzino, storico arbitro degli anni ’70

E’ morto all’età di 87 anni Francesco Panzino, storico arbitro di Serie A tra gli anni ’60 e ’70. Il suo esordio nella massima serie risale al 1968, nella partita Verona-Inter.

Nella stagione ’72/73, gli venne conferito il premio Ina-Figc “Seminatore d’Oro”, assegnato al “miglior arbitro d’Italia” per la serie A e B. Il catanzarese Panzino (originario di Soverato), viene ricordato come uno dei protagonisti della stagione del primo scudetto della Lazio di Maestrelli nel ’73/74, dove in particolare diresse i match Lazio-Juventus e Lazio-Foggia, quest’ultima decisiva per l’assegnazione dello scudetto ai biancocelesti.

Al termine della sua carriera, Panzino ha ricoperto incarichi di commissario di campo per la Figc-Can e successivamente come dirigente accompagnatore di squadre di calcio professionistiche.