Porto di Catanzaro, consegnati i lavori per l’illuminazione del muro del molo di sottoflutto

Sono stati consegnati i lavori per la realizzazione di una linea di illuminazione lungo il muro del molo di sottoflutto del porto di Catanzaro, al servizio della marineria peschereccia. Lo rende noto l’assessore al patrimonio, Ivan Cardamone, ricordando che l’intervento è stato finanziato nell’ambito del P.O. FEAM Pesca 2014/2020, per cui l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sergio Abramo, è risultata beneficiaria di oltre 600mila euro.

Il progetto, nel suo complesso, riguarda l’ammodernamento delle dotazioni portuali destinate alla marineria peschereccia con la posa in opera di sottobanchina galleggiante, la realizzazione di nuovi pontili, di un’isola ecologica per lo stoccaggio ed il recupero dei rifiuti marini, la fornitura di attrezzature per la movimentazione meccanica dei carichi pesanti. Sulle economie maturate, è stato inoltre ammesso a contributo il progetto di variante che riguarda, per l’appunto, l’illuminazione lungo il muro del molo con l’installazione di 24 punti luce con tecnologia a led.

L’opera consentirà, quindi, di assicurare la visibilità nelle ore notturne per migliorare la fruibilità degli spazi e garantire la migliore sicurezza anche sul lavoro.

“Un ulteriore intervento, predisposto con fondi già a disposizione, ben coordinato dal settore patrimonio, grazie all’impegno del dirigente Andrea Adelchi Ottaviano e dell’ing. Giuseppe De Salazar”, ha commentato l’assessore Cardamone. “Un tassello che si va ad aggiungere alla più ampia programmazione in cantiere per il completamento del Porto, un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo e l’economia del Capoluogo”.