Reddito di cittadinanza: a Satriano al via i progetti utili di collettività

Da questa mattina nel Comune di Satriano sono partiti i PUC (Progetti Utili Collettività), che prevedono la partecipazione lavorativa all’interno del territorio comunale, in diversi ambiti, dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, per 8 ore settimanali.

A darne notizia è il sindaco di Satriano, Massimiliano Chiaravalloti: “Siamo tra i pochi comuni a livello nazionale e regionale ad essere stati capaci di far partire concretamente il progetto, che nel nostro caso prevede una capienza massima di 18 beneficiari per volta. Ad oggi gli uffici preposti, tra mille lungaggini e lentezze burocratiche, hanno assegnato al nostro Comune 2 unità, che sicuramente aumenteranno nelle prossime settimane. Faccio un grosso in bocca al lupo ai nostri concittadini che si troveranno nei prossimi mesi ad operare per il bene della comunità.”