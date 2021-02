Assolto dal reato di spaccio un giovane al quale, il 2 ottobre, erano stati sequestrati 58 grammi di marijuana e quattro piantine. Il ragazzo, difeso dall’avvocato Alessio Spadafora, era stato arrestato. Il giudice ha sentenziato l’assoluzione perché il fatto non sussiste, in quanto è stato dimostrato che quelle sostanze stupefacenti erano per uso personale.