Accreditamento Domus Aurea, sentenza del Consiglio di Stato: ‘Annullata la sospensione sine die dell’Asp’

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Rsa e ha annullato i provvedimenti adottati dall’Asp di Catanzaro riguardo al caso della Domus Aurea di Chiaravalle centrale, la residenza per anziani nella quale nel marzo scorso un focolaio di Covid 19 causò numerose vittime.

L’Asp di Catanzaro aveva deciso di di “sospendere il procedimento di formazione del contratto”, avendo come presupposto l’avvio della procedura di revoca dell’accreditamento, competenza che invece spetta alla Regione. Il Consiglio di Stato ha fatto notare nella sua decisione: “il provvedimento di sospensione è stato adottato dal’Asp su indicazione della Regione che le intimava di attendervi nelle more della verifiche sulla sussistenza dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento. Come emerso dall’istruttoria disposta dal Collegio – si legge ancora-, dopo numerosi mesi dall’adozione del provvedimento di “sospensione” contestato in primo grado nessuna determinazione è stata al riguardo adottata dalla Regione, il che pure appare al Collegio privo di spiegazione considerata la estrema delicatezza dei profili anche di salute pubblica coinvolti”.

In sostanza i giudici contestano la scelta di una sospensione sine die, precisando che “resta ferma la responsabilità dell’Amministrazione di definire il procedimento di revoca da numerosi mesi pendente e di farlo nel rispetto di tempi compatibili con la estrema delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, gravemente compromessi se, ove ci fossero state responsabilità della struttura ricorrente per i gravi fatti accaduti, le stesse non fossero contestate e accertate con le modalità procedimentali prescritte dalla legge, tempestivamente assumendo le determinazioni conseguenti”.