Bando differenziata e dispositivi anti Covid al Comune, monito di “Girifalco Nuova Era”

Il gruppo di minoranza “Girifalco – Una Nuova Era”, composto dalle consigliere comunali Carolina Scicchitano ed Elisabetta Ferraina, in una nota, lamentano la proroga del servizio della raccolta differenziata. “In data 18.12.2020 il Gruppo Consiliare ha inoltrato tramite pec al Comune di Girifalco – si legge nella nota – un’interrogazione avente ad oggetto la richiesta di chiarimenti in merito alle proroghe inerenti il servizio di raccolta, trasporto, conferimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento stradale del Comune di Girifalco. Oggi, siamo agli inizi del mese di febbraio e non conosciamo il reale motivo per il quale il servizio in questione è stato più volte prorogato da novembre 2019 sino alla determinazione n. 819 del 14.12.2020 che prorogava ulteriormente il servizio sino al 31.12.2020 riportando sempre tra le motivazioni essenziali la causale che “l’Area tecnica a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 è stata gravata da numerosi adempimenti”. Abbiamo già ampiamente ribadito come l’emergenza epidemiologica da Covid-19 non giustifica mai una proroga del contratto per servizi sopra soglia e di come le pubbliche amministrazioni devono comunque adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti in corso nel periodo emergenziale. Ciò premesso, è facile desumere dall’albo pretorio del Comune di Girifalco come non risulta nessun atto amministrativo che vada a giustificare il servizio di raccolta, trasporto, conferimento dei rifiuti solidi urbani e spazzamento stradale per il mese di Gennaio (l’ultima proroga riporta come data limite il 31 dicembre)”.

“Superficialmente – si legge – ci verrebbe da dire che gli operatori ecologici stanno lavorando gratuitamente per la nostra comunità considerando che manca (ad oggi) una determina dirigenziale con la quale procedere ad impegnare le somme per il mese appena trascorso. All’orizzonte nessun nuovo bando inerente la raccolta differenziata e agli atti, oggi, nessuna proroga. Chissà domani!?! Dimenticanze dovute al Covid? Ironia a parte, siamo certe che qualche nostro amministratore potrebbe usare seriamente questa triste motivazione. Perché il Covid è sicuramente un problema serio con il quale oggi dobbiamo convivere e che tutti gli amministratori locali si trovano ad affrontare, ma non può e non deve essere una giustificazione alle mancanze di una macchina amministrativa complessa che deve funzionare anche con il Covid. Il servizio di raccolta differenziata, ad esempio, è fondamentale per una comunità. E a proposito del Covid, sarebbe opportuno che oltre ai tamponi importantissimi per il monitoraggio delle diverse categorie di cittadini interessati, si pensasse anche alla sicurezza dei dipendenti comunali, i cui uffici sono sprovvisti di barriere separatorie (pannelli in plexiglass) adottati anche in moltissimi comuni del circondario (anche in quelli più piccoli). Queste barriere fisiche, oggi più che mai con un lento ritorno ad una “normalità” che prevede di convivere con questa pandemia, sono fondamentali per tutelare i dipendenti pubblici che ricevono il pubblico senza mai dimenticare che anche il pubblico andrebbe sempre registrato all’ingresso e monitorato, cosa che al momento al Comune di Girifalco non sta avvenendo o siamo “forse” noi capitate nei giorni sbagliati … ?!? L’attenzione ad intermittenza – conclude la nota – non è un’attenzione reale ne tanto meno utile. È strano che ai nostri dipendenti non ci abbia già pensato l’Assessore al personale , considerata la delega anche alla Sanità !!! E dal momento che il Vicesindaco la Dott.ssa Burdino possiede formalmente anche la delega all’Ambiente ci auguriamo che la “vacatio amministrativa” sul servizio di raccolta differenziata sia solo una problematica legata ad un grave ritardo di pubblicazione. Anche se in questi casi la forma è sostanza. E la sostanza è trasparenza”.