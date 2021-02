Covid nell’area centrale della Calabria, sono 28 i nuovi positivi

Sono 423 i nuovi tamponi eseguiti nell’area centrale della Calabria. Nuovi positivi 28 (13 in provincia di Catanzaro, 0 di Crotone e 15 nella provincia di Vibo. Eseguiti per Catanzaro 332 (H 160, Territorio 169, Operatori 3, Rientri 0); 0 per Crotone (H 0, Territorio 0, Operatori 0, Rientri 0); 91 per Vibo(H 0, Territorio 91, Operatori 0, Rientri 0). Inoltre vi sono 37 noti positivi: 24 a Catanzaro e 13 a Vibo. Negativi 358.

Test Antigenici rapidi immunocromatografici: totali 124 (1 positivo, confermato e conteggiato tra i test molecolari nuovi positivi).

Test Antigenici in immunofluorescenza: totali 0 (0 pos). I tamponi sono eseguiti dall’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro.