La Volley Soverato torna in campo: negativi i tamponi delle atlete

La società Volley Soverato comunica che. in seguito a tamponi antigienici effettuati nel pomeriggio di oggi, tutte le atlete sono risultate negative. L’Asp ha comunicato anche che è terminato il periodo di quarantena. Dunque, la notizia tanto attesa, dopo questo periodo delicato, è giunta in casa biancorossa. La ripresa degli allenamenti è stata già fissata per giovedì mattina.