Polizia locale esegue Tso a senzatetto aggressivo segnalato da diverse associazioni

Un’operazione della Polizia locale – si legge in una nota del Comune di Catanzaro-, coordinata sul campo dal tenente colonnello Franco Basile, ha consentito all’amministrazione comunale di rispondere alle segnalazioni ricevute da diverse associazioni di volontariato e cittadini in merito alla presenza, nel quartiere Lido, di un senzatetto sprovvisto di documenti, la cui aggressività aveva destato un particolare allarme sociale.

Gli agenti sono intervenuti nella tarda mattinata di martedì 2 febbraio con la collaborazione e la supervisione della Questura di Catanzaro e dei medici del 118.

Constatando l’aggressività e il potenziale pericolo all’incolumità dei cittadini, la Polizia locale ha pertanto provveduto a eseguire, con estrema professionalità, il trattamento sanitario obbligatorio in base all’apposita ordinanza emessa in quanto il soggetto, visitato dal personale medico del 118, dava evidenti segni di squilibrio e agitazione psico-motoria. Gli agenti hanno quindi condotto il senzatetto in una struttura specializzata di Corleone, in provincia di Palermo. L’operazione è durata in tutto 36 ore circa.