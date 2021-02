Scuola, i sindacati: ‘Revocare l’ordinanza di Spirlì sulla Did’

La revoca dell’ordinanza del presidente ff della Regione Nino Spirlì che prevede la possibilità per le famiglie di ricorrere alla didattica a distanza anche adesso che le scuole superiori hanno riaperto, viene chiesta dai sindacati scuola di Cgil, Cisl e Uil, da Snals e Gilda. I sindacati, riferiscono in una nota, ieri sera hanno avuto un incontro in videoconferenza, “più volte sollecitato”, con Spirli, i Prefetti delle cinque province calabresi, l’Assessore ai trasporti, il Direttore Generale del Dipartimento Tutela della Salute e l’ l’Usr Calabria. “L’esigenza dell’incontro – è scritto nella nota – è stata rimarcata dalle organizzazioni sindacali in più occasioni e riconosciuta da tutti. Abbiamo rivendicato con forza la nostra presenza che è servita a far sì che le parti si assumessero l’impegno affinché la riunione non sia un episodio isolato ma l’inizio di un auspicabile sistematico confronto che finora è mancato. Rispetto ai contenuti dell’ordinanza regionale del primo febbraio, le organizzazioni ritengono innegabile l’intento ma discutibile la soluzione; è stata infatti scaricata interamente sulla scuola e sugli studenti. Per tale motivo le organizzazioni sindacali, unitariamente, mantengono fermo il principio esposto nel comunicato unitario che sostanzialmente chiede la revoca dell’ordinanza in quanto: non aiuta le famiglie perché riconosce loro una facoltà, far frequentare o meno le lezioni in presenza ai propri figli, che sconvolge l’organizzazione didattica e nel contempo assegna loro una decisione che rende ancora più precaria e indeterminata la frequenza scolastica e il ruolo delle stesse Istituzioni scolastiche a cui la Costituzione riconosce autonomia organizzativa e didattica; toglie credibilità a quanto deliberato, nell’ambito dei disposti normativi nazionali vigenti, a quanto espresso nei rapporti dell’Istituto di sanità, nelle linee guida e nei numerosi protocolli emanati dalle autorità competenti, e anche dalle singole scuole, frutto di analisi e di studio durante tutto il periodo della pandemia. Gli organi di governo di ogni singola scuola, composti da dirigenti, mgenitori, alunni e docenti, in questo ultimo mese hanno sempre lavorato con grande senso di responsabilità e rispetto per il ruolo che la scuola è chiamata a svolgere, predisponendo, per la loro parte, le condizioni per un rientro in presenza e in sicurezza. Toglie credibilità al lavoro fatto dai prefetti che congiuntamente all’amministrazione scolastica hanno incessantemente lavorato per trovare le soluzioni più idonee per non interrompere ulteriormente il servizio scolastico in presenza all’unanimità riconosciuto dagli esperti, dal personale della scuola, dagli alunni stessi il vero percorso da realizzare”. “Le organizzazioni sindacali – prosegue la nota – hanno unitariamente ribadito, che la scuola, attraverso i suoi organi di governo, può individuare le soluzioni organizzative e didattiche più idonee per la sicurezza dell’utenza al suo interno, assolvendo al ruolo costituzionalmente riconosciuto. Dovranno essere gli enti territoriali, le prefetture e l’amministrazione scolastica, ognuno per la sua parte, a raccordarsi con la scuola dell’autonomia, fornendo trasporti, tracciamenti sanitari adattamenti edilizi o nuove strutture nonché sollecitare la campagna di vaccinazione per il personale della scuola. A tal proposito, durante l’incontro è stato ribadito con forza che, proprio perché non prescrittive, le raccomandazioni contenute nell’ordinanza regionale non possono min nessun modo limitare l’autonomia delle istituzioni scolastiche in linea con quanto previsto dall’art. 117 della Costituzione”.