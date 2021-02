Sellia Marina in ‘stile Beirut’: strade colabrodo, passaggio a livello ‘lumaca’ e disagi per i residenti

Se qualche turista “fuori stagione” oggi approdasse in quel di Sellia Marina si troverebbe davanti uno scenario a dir poco sconfortante. La località marinara che tanto vanta la Bandiera Blu, da qualche mese a questa parte sventola Bandiera Nera, anzi nerissima, per i residenti della zona a mare. Tra i diversi disagi che questi sono costretti a subire 365 giorni all’anno (primo fra tutti il passaggio a livello, chiuso per più di mezz’ora alla volta), si sono aggiunte anche le strade colabrodo e che quando piove si trasformano in delle vere e proprie piscine letteralmente impraticabili. Un primato, quello delle carreggiate in stile Beirut, che fino a qualche tempo fa era detenuto da località Ruggero e che ora si è esteso anche ad altri luoghi (Chiaro, Rivachiara, Finocchiaro, solo per citarne alcuni)… come dire che mal comune mezzo gaudio!



Il “bucherellamento” delle strade nelle zone a mare di Sellia Marina è cominciato all’inizio dell’estate del 2019, quando si è dato il via ai lavori di realizzazione e completamento del sistema fognario e degli impianti di depurazione, per una spesa totale di 8 mln di euro. Dopodichè il risultato è quello che si vede nelle foto: sono state sistemate le tubature, gli scavi sono stati ricoperti di terra e pace amen; al mare non c’è via in cui si possa passare a piedi senza inzaccherarsi o in auto senza rimetterci gli ammortizzatori. E gli abitanti sono estenuati dalla situazione. Per questo hanno deciso di creare su Facebook un gruppo chiamato, per l’appunto, “Io abito al mare” attraverso il quale vogliono cercare di ottenere risposte per questa e le altre mille problematiche che quotidianamente si trovano costretti ad affrontare.

«Egregio Signor Sindaco, ci preme sottolineare che non siamo mossi da alcuna velleità politica ma esclusivamente dalla necessità, ormai divenuta impellente, di dare un colpo di spugna definitivo al degrado in cui versa la zona in cui viviamo non solo durante i mesi estivi ma anche durante quelli invernali».

Comincia dunque così la lettera che gli amministratori del gruppo hanno deciso di inviare al primo cittadino selliese Francesco Mauro.

«Siamo sicuri che anche Lei e la Sua amministrazione siate al corrente delle molteplici problematiche presenti sul territorio comunale – continua -, ma vogliamo attirare la Sua attenzione in particolar modo sulla ormai disastrosa condizione in cui si trovano diverse strade principali che danno accesso a numerose abitazioni di residenti, nuclei familiari spesso composti anche da bambini e anziani. Soprattutto il tratto che va dall’ex discoteca Sagapò fino al Villaggio La Fenice, zona interessata da lavori alla fine di ottobre, attualmente si presenta oltre ogni limite di praticabilità con numerose buche e fango che oltre a mettere a rischio le automobili rendono praticamente impossibile il transito dei pedoni. Stessa situazione critica, che peraltro si protrae ormai da molti anni, riguarda la strada che porta al Camping Costa Blu e relative strade limitrofe, invase da acqua e fango dopo pochi minuti di pioggia. Purtroppo in ogni località marina su tutto il territorio registriamo queste situazioni con conseguenti disagi oltre che per la popolazione residente, anche per eventuali mezzi di soccorso che devono necessariamente rallentare fino a proseguire a passo d’uomo per evitare ulteriori danni. Pertanto chiediamo a questa amministrazione che siano al più presto effettuati interventi necessari alla risoluzione definitiva dei problemi descritti o quantomeno ad una seppur temporanea ma assolutamente efficace riparazione. Le saremmo infinitamente grati qualora volesse aggiornarci attraverso i canali che ritiene consoni sull’avanzamento dello stato dei lavori».

Ed eccolo l’aggiornamento: il Sindaco Mauro, interpellato da noi, ha fatto sapere che, trattandosi di una questione relativa l’asfaltamento delle strade, l’azienda appaltatrice è stata più volte sollecitata a terminare i lavori di bitumazione e la stessa ha garantito che, non appena le condizioni climatiche lo consentiranno, provvederà a ripristinare il manto stradale.

E così sia.