Accusato di violenze domestiche e sessuali, assolto perchè il fatto non sussiste

Percosse, ingiurie, lesioni, violenza sessuale, mancato mantenimento. Il fatto, o meglio tutti questi fatti, risalenti al 2013 e oggetto di denunce, non sussistono. Oggi il tribunale di Catanzaro, presieduto da Carmela Tedesco, a latere Flesca e Gennaro, ha assolto D.F, catanzarese di 48 anni, dalle accuse che la sua ex moglie gli aveva mosso, rappresentandolo, agli occhi degli investigatori come un mostro, padre padrone, marito geloso fino quasi a diventare violento.

I giudici hanno accolto le tesi difensive del legale dell’uomo, Antonio Lomonaco, ritenendo che, per i fatti specifici, quelli accaduti nel 2006 e oggetto di denuncia da parte della donna a partire dal 2012 , e quelli datati 2013, riferiti dalla ex consorte agli investigatori tra agosto e settembre dello stesso anno, non ci fossero elementi sufficienti per accogliere la richiesta del Pm e che i fatti denunciati, in realtà, non siano mai esistiti.