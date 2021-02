Casa circondariale: serve più personale. La richiesta del sindacato

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – ha indetto il concorso interno straordinario per titoli e superamento di un successivo corso di formazione per 2851 posti per la nomina alla qualifica iniziale dei ruoli dei Sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria.

A seguito di tale procedura, sono risultati vincitori presso la Casa circondariale di Catanzaro, unitamente ad altri Istituti e servizi penitenziari della Calabria, numerose unità di polizia penitenziaria, il cui inquadramento nel nuovo ruolo dei sovrintendenti se da un lato ha contribuito a colmare la mancanza di unità, dall’altro ha aggravato la carenza di personale del ruolo agenti/assistenti.

“Pertanto – si legge nella nota del segretario regionale aggiunto (Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria) Walter Campagna – alla luce di quanto sopra esposto, si sensibilizza il superiore Dipartimento ad attuare, nelle more della mobilità ordinaria in corso, un piano di assegnazione “straordinaria” di personale presso gli Istituti della Regione, con particolare riguardo per l’Istituto di Catanzaro, ove a fronte di un organico previsto dal “DM del 22.03.2013” pari a complessivi 470 unità, di cui 403 del ruolo agenti/assistenti, sono attualmente presenti complessivamente 382 unità, di cui soltanto 345 del ruolo agenti/assistenti”.