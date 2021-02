Montepaone, sospesa l’attività didattica in presenza nella scuola primaria di via Caracciolo il 5 e 6 febbraio

“Abbiamo ricevuto oggi da parte del Dirigente Scolastico dell’I.C. Don Mario Squillace di Montepaone la comunicazione di due casi di positività (al test rapido), di due docenti in servizio presso la Scuola Primaria di Via Caracciolo, per tale motivo abbiamo deciso la sospensione dell’attività didattica in presenza di tutto l’istituto per i giorni 5 e 6 febbraio.

In questi due giorni sarà effettuata la sanificazione degli spazi scolastici. Come più volte raccomandato, non bisogna farsi prendere dal panico. Tutte le procedure di sicurezza sono state seguite repentinamente. Vi terrò aggiornati su ulteriori sviluppi”. Così in un post su Facebook il sindaco di Montepaone Mario Migliarese.