Smart village, un progetto da 450 mila euro per Sellia

450mila euro per il progetto smart village, vale a dire puntare sulla tecnologia per migliorare servizi e assistenza alla collettività: c’è il finanziamento, non mancano le idee.

E’ ambizioso l’intento che si prefigge un innovativo progetto approvato nella giornata di ieri dalla Giunta comunale di Sellia.

Scrivono gli amministratori della cosa pubblica selliese: “Abbiamo deliberato in Giunta gli atti necessari per completare la progettazione e avviare lavori, per oltre 450 mila euro, per fare di Sellia un grande Smart Village. Nel dettaglio, abbiamo impegnato 100 mila euro di fondi ministeriali per realizzare una serie di servizi al cittadino davvero innovativi e tecnologici. A partire da uno Spazio Aperto della Salute nel quale si portano monitorate costantemente e gratuitamente diversi parametri vitali. Un sistema di monitoraggio e presa in cura degli anziani soli. E poi arredo urbano intelligente ed interattivo. Sensori per monitorare eventuali incendi. 18 mila euro per realizzare un parco giochi Smart. 57 mila euro per abbattimento barriere architettoniche e recupero aree degradate nel centro storico. 81 mila euro per recupero aree degradate Palazzine. E poi altri 200 mila euro di lavori aggiuntivi sui due grandi appalti (3.4 milioni di euro) sul dissesto idrogeologico per realizzare altre opere di miglioramento urbano, specialmente nella parte bassa del paese, e per acquistare altro arredo urbano interattivo. Inizia in nuovo anno in cui saremo impegnati, in coerenza con quelli passati, per fare di Sellia il borgo più innovativo e interattivo che ci sia.”

Non c’è spazio per l’ozio nell’agenda 2021 della politica selliese.