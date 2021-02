Spaccio, arrestato dalla polizia un 34enne

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Lido hanno arrestato S.M., di 34 anni, per il reato di detenzione al fine di spaccio di droga. Intorno alle 15 gli agenti hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo poiché nei giorni precedenti vari servizi di appostamento avevano fatto ritenere che nei pressi della casa vi fosse un’attività di spaccio di sostanza stupefacente.

I sospetti degli operatori di Polizia hanno trovato pieno riscontro, nella camera da letto dell’uomo è stata trovata una consistente quantità di marijuana, per un totale di 223 grammi, nascosta in un comodino e in un armadio. Parte della sostanza era contenuta in una busta in cellophane termosaldata, parte in quattro involucri pronti per lo spaccio.

Sono stati trovati anche altri due involucri, contenenti 2.30 grammi di hashish, un trita erba ed un bilancino elettronico di precisione. S.M., su disposizione del pm di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.