Trasporti, disagi per gli studenti di Zagarise. L’appello del sindaco

“Non siano discriminati gli studenti pendolari della provincia”. Così la pensa il primo cittadino di Zagarise Domenico Gallelli che denuncia criticità nei sistema trasporti dopo didattica in presenza per le scuole superiori.

Argomenta ancora il giovane sindaco: “Se non avremo riscontri da chi preposto, saremo costretti a convocare un consiglio comunale straordinario. Bisogna evitare rischi e disagi per studenti “.

Domenico Gallelli ha sollecitato al più presto anche un incontro con Prefetto di Catanzaro.