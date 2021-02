Non si fermano all’alt, la polizia li insegue e li arresta. Nel cruscotto avevano mezzo chilo di eroina

Nel pomeriggio di ieri, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Catanzaro ha tratto in arresto P.N., 59enne di Crotone, e R.G., 45enne di Catanzaro, pregiudicati per stupefacenti, trovati in possesso di oltre mezzo chilo di eroina occultato all’interno del cruscotto dell’autovettura a loro in uso.

L’arresto è scaturito a seguito di un rocambolesco inseguimento lungo la Strada Statale 280, iniziato allorché i poliziotti, a bordo di due auto civetta, intorno alle ore 15.00, nei pressi della galleria di Sarrottino, notavano una Fiat Panda che, ad alta velocità, si dirigeva verso Catanzaro e, insospettiti, intimavano l’ “Alt Polizia” ma, tuttavia, la Fiat Panda non solo non si fermava ma accelerava ulteriormente.

Iniziava, quindi, l’inseguimento con tentativi di speronamento delle auto della Polizia da parte dei fuggitivi, i quali imboccano l’uscita Sarrottino per poi reimmettersi nuovamente sulla strada statale in direzione Lamezia Terme. All’altezza di Marcellinara, i malviventi, nel tentativo di dileguarsi, effettuavano una brusca manovra e percorrevano, per un breve tratto, la S.S. 280 contromano, venendo, però, subito dopo bloccati dagli Agenti, senza che si verificassero conseguenze per gli altri automobilisti.

La polizia procede ad un’accurata perquisizione dell’auto, nel corso della quale, occultato in un incavo sotto lo sterzo, veniva rinvenuto un panetto di oltre mezzo chilo di eroina, che, al dettaglio, avrebbe fruttato un guadagno di oltre 30.000 euro.

Gli arrestati, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Catanzaro, venivano associati alla locale casa circondariale.

Proseguono le indagini per individuare il canale di provenienza dello stupefacente ed il mercato di destinazione.