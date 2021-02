Operazione anti droga polizia, Fsp: “Professionalità dei poliziotti che deve far riflettere la politica”

“Ancora una volta i colleghi della Squadra Mobile di Catanzaro hanno dimostrato la loro professionalità nel contrasto alla criminalità organizzata con l’operazione anti droga di ieri, in cui sono stati tratti in arresto due pregiudicati trovati in possesso di oltre mezzo chilo di eroina. A loro non può che andare il nostro plauso perché riteniamo che questo tipo di operazioni, non del tutto scontate, offrono alla cittadinanza risposte di assoluta efficienza dell’apparato sicurezza.” Lo dichiara Rocco Morelli, Segretario Provinciale del Sindacato di Polizia Fsp – la Federazione Sindacale di Polizia – a ridosso dell’episodio avvenuto nella giornata di ieri sulla Strada 280 tra Catanzaro e Lamezia Terme, nei pressi della galleria di Sarrottino.

“L’attività posta in essere dai colleghi della Mobile ha, inoltre, evidenziato – continua il Segretario Provinciale dell’Fsp – le capacità tecniche e operative acquisite negli anni e che costituiscono ormai un bagaglio professionale consolidato per tutti i poliziotti. Questa professionalità dovrebbe, invece, far riflettere quella politica distante dalle nostre esigenze operative che, oltre ad apprestarsi ad esprimere la retorica solidarietà circostanziata, nulla fa per aiutarci ad elevare quegli standard di sicurezza che le comunità giustamente auspicano sul territorio. Quello che comunque rimane una certezza – conclude Rocco Morelli – è l’incondizionato apprezzamento e vicinanza della nostra Organizzazione Sindacale nei confronti di tutti i professionisti della sicurezza.”