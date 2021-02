Ponte “Fegato” lungo la Sp 13, programmati i lavori di manutenzione straordinaria

Di seguito la dichiarazione del consigliere provinciale, delegato alla viabilità, Giuseppe Pisano:

“Sono stati inseriti all’interno dell’annualità 2021 gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte “Fegato” lungo la SP 13, nell’ambito dei lavori straordinari e di adeguamento. Il progetto prevede la realizzazione, su entrambi i lati, di un nuovo cordolo in cemento armato e la sostituzione delle vecchie barriere fuori norma, a vantaggio di modelli nuovi che soddisfano tutte le richieste presenti nella normativa vigente. Tali interventi, che serviranno a garantire la messa in sicurezza del tracciato stradale, insieme ad altri già programmati, testimoniano una presenza sempre attenta sul territorio da parte dell’Amministrazione provinciale guidata dal presidente Sergio Abramo, che guarda al miglioramento della sicurezza stradale come a un obiettivo imprescindibile . Nella progettazione globale di manutenzione straordinaria sono previsti interventi su diversi viadotti di competenza dell’Amministrazione provinciale poiché presenti lungo le SP, la spesa complessiva prevista è di circa 105 mila euro”.