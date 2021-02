La lupa di mare ripresa da un drone a 500 metri di altezza

Sarà pure un evento naturale che si ripete ogni anno, sarà pure un fenomeno fugace, sarà quindi anche eccessivo lo stupore per un fenomeno che peraltro soprattutto per i pescatori, più che uno spettacolo è una poteziale insidia.

Sarà quel che sarà insomma ma quest’anno la lupa di mare, ovvero quel suggestivo gioco di nuvole causato dall’aria calda presente sulla terraferma che si sposta sul mare ancora freddo che si è manifestato sui cieli catanzaresi questa mattina per la seconda giornata consecutiva, è stata quest’anno più che in tante altre occasioni in passato ghiotta fonte di ispirazione di social fotografi più o meno improvvisati, di videomaker più o meno professionali. Il risultato? In alcune casi, è davvero spettacolare. Un esempio concreto è il video in alto. La lupa di mare stata ripresa a cinquecento, dicasi cinquecento metri di alta quota con l’ausilio di un drone. Le immagini, che sono state realizzate montate e inviate dal nostro lettore Andrea Canino, sono semplicemente mozzafiato. Vedere per credere.