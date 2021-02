‘Il mare d’inverno’, raccolti a Catanzaro dieci sacchi di immondizia dai volontari di Fare Verde

Oggi dalle ore 10 alle ore 12,30 nell’ambito della manifestazione nazionale “Il mare d’inverno”, giunta alla XXX edizione, con il Patrocinio della Commissione UE – Rappresentanza per l’Italia, il Ministero dell’Ambiente ed il Comando Generale della Guardia Costiera, i volontari dell’associazione ambientalista Fare Verde hanno pulito la spiaggia di Catanzaro in località Giovino nel Comune di Catanzaro.

I volontari, nel pieno rispetto della normativa anticovid19, hanno raccolto l’immondizia in 10 sacchi: 3 bottiglie di plastica; 3 bottiglie e contenitori in vetro, 4 di indifferenziata. Tra gli oggetti rinvenuti spiccano mascherine, scarpe, ombrelloni e sedie arrugginite.

L’iniziativa di Fare Verde, giunta quest’anno alla 30^ edizione, ha avuto l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione la necessità di ridurre i rifiuti alla fonte, riutilizzarli e riciclarli più possibile, nell’ottica di una economia circolare e del rispetto per Madre Natura. I volontari di Fare Verde hanno colto l’occasione per fare una “hit – parade” dei rifiuti per verificare cosa il mare restituisca all’uomo che in esso ormai abbandona di tutto credendo così di liberarsi dei suoi rifiuti. Ma così non è.

Inoltre, Fare Verde continua a denunciare il grave fenomeno dell’erosione che colpisce le nostre coste e il pericolo della plastica che invade l’arenile italiano.