Auto abbandonate in via Teano, i residenti attendono risposte

Uno sfasciacarrozze a cielo aperto. Uno scasso abusivo. Definitelo come vi pare ma il degrado che si registra in via Teano, nel quartiere Aranceto, è sotto gli occhi di tutti. Sono almeno 5 le auto abbandonate in un largo spazio verde che rappresenta la vista balcone di molti cittadini della zona. Gli stessi cittadini che , secondo quanto ci scrivono, hanno segnalato la problematica all’amministrazione comunale ma senza trovare mai risposte risolutive.