Sporca, abbandonata, degradata, fatiscente. La camera mortuaria del cimitero di S.Maria si presenta in condizioni vergognose agli occhi delle persone che si recano al campo santo per un saluto ai proprio cari. Mura lesionate, fiori a terra, umidità, sporcizia. Un posto che dovrebbe essere “cura” e rappresentare la dignità, sembra un magazzino abbandonato di una casa dove non c’è più il calore dell’amore di una famiglia. Lo stato di degrado del cimitero è assoluto se si guarda anche all’erba alta che circonda le lapidi, ma le immagini della camera mortuaria sono il simbolo di una ferita sanguinante che grida due volte al dolore. E non è affatto giusto.

Dignità e rispetto sono ormai due fiori appassiti che giacciono sul pavimento vecchio e sporco di una stanza che vorrebbe silenzio e invece urla alla vergogna.