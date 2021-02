Degrado al cimitero di Santa Maria, Catanzaro Servizi: ‘Gestione appena affidata, stiamo provvedendo ai primi interventi’

Riceviamo e pubblichiamo a seguire la precisazione

Con riferimento al recente articolo avente ad oggetto lo stato di abbandono della camera mortuaria presso il cimitero di S. Maria, Il Dott Massimo Feroleto, Amministratore Unico della Società totalmente partecipata dal Comune di Catanzaro, Catanzaro Servizi S.p.A., specifica quanto segue:

“Da pochi giorni, la Società che dirigo, ha ricevuto dall’Amministrazione Comunale di Catanzaro, l’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali e della manutenzione ordinaria.

Le situazioni a cui porre rimedio sono tante come già tanti sono stati gli interventi posti in essere seppur in poco tempo dalla Catanzaro Servizi S.p.A..

Occorrerà certamente il giusto tempo ed una corretta pianificazione e programmazione delle prossime attività di manutenzione ordinaria per lenire i segni lasciati nei decenni, attività che oggi sono per la Catanzaro Servizi Spa una priorità.

Pertanto, facendo ancora mio il dispiacere dell’intera cittadinanza, manifestato a mezzo l’articolo, abbiamo già immediatamente provveduto, seppur non di nostra competenza, almeno per quanto riguarda i fiori secchi abbandonati, alla sistemazione decorosa dei locali della sala mortuaria, ma, cosa più importante, stiamo celermente procedendo alla programmazione dei lavori di manutenzione ordinaria necessari affinchè ciò non si verifichi più.

Sono sicuro, conclude il Dott. Feroleto, che nell’arco di breve tempo l’intera cittadinanza potrà apprezzare il lavoro che l’Amministrazione Comunale e la Catanzaro Servizi Spa stanno programmando affinchè nessuno, come purtroppo accaduto fin’ora, debba provare sconforto, rabbia e delusione nel recarsi in uno dei cimiteri cittadini. “