Anche gli ambulanti calabresi scenderanno in piazza il prossimo 11 febbraio a Roma

Anche gli ambulanti calabresi saranno a Roma l’11 febbraio per far sentire La propria voce.

“Partiremo da tutte le province calabresi, per mostrare il nostro malcontento dopo un anno di stenti.” È quanto dichiarano gli esponenti dell’associazione nazionale ambulanti – Ugl.

“Le fiere – specificano Mario Pino presidente regionale e Vincenzo Buccina segretario regionale- sono ferme da marzo 2020, i mercati rionali, per i quali bisogna mediare con ogni singolo comune, vanno a singhiozzo e comunque attirano sempre meno avventori.”

“I ristori – continuano i membri dell’associazione – concessi finora, sia statali che regionali, non sono sufficienti per andare avanti! E infatti non hanno consentito a centinaia di colleghi di salvare le proprie attività, dunque le proprie famiglie e quelle dei propri dipendenti.”

“Ciononostante, le istituzioni – sottolineano Pino e Buccina – sembrano non comprendere i nostri problemi ed è per questo che andremo a Roma con tutti i colleghi d’Italia.”

“L’introduzione della lotteria degli scontrini, con aggiornamento del registrato a nostre spese, l’obbligo di durc per rinnovo delle concessioni, in un momento di forte crisi economica, sono solo alcuni dei segnali sintomatici della sordità delle istituzioni.”

“Andremo a Roma – concludono Pino e Buccina – per farci sentire, per salvare il nostro diritto al lavoro.”