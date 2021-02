Demenze: confronto in regione tra il presidente Spirlì, il consigliere Pitaro e il presidente di Ragi Onlus Sodano

«È stato un incontro ricco di spunti di riflessione sui temi delle demenze e delle difficoltà che le famiglie, spesso lasciate sole, debbono fronteggiare». Lo ha detto il consigliere regionalenel corso di un incontro che si è svolto in Cittadella regionale con il presidente della Regionee il presidente dell’Associazione Ra.Gi . «L’appuntamento – ha aggiunto – è servito a mettere in contatto con il vertice della Regione una realtà come la RaGi che dal 2008 si spende notevolmente sul territorio calabrese in favore delle persone con le demenze e delle loro famiglie e che ha dimostrato, in maniera concreta, come si possa fare tanto, se solo si rivolge la propria professionalità verso la risoluzione di problemi nei confronti dei quali la politica è spesso assente e distratta». Nel corso del colloquio, Pitaro ha chiesto notizie al presidente Spirlì del tavolo tecnico per le demenze previsto dal piano nazionale nella Gazzetta Ufficiale del 2015. «Un punto importante da cui partire – ha sottolineato – se vogliamo costruire una solida rete di supporto e protezione per le persone con demenza, che veda insieme tutti coloro che, a vario titolo e ruolo, hanno messo fattivamente le proprie radici professionali in favore di un bisogno che angustia tantissime famiglie calabresi».