Fondo Calabria, pubblicato il primo elenco delle domande ammissibili e non ammissibili al finanziamento a tasso agevolato

La Regione ha pubblicato il primo elenco delle domande ammissibili e non ammissibili al finanziamento a tasso agevolato presentato a valere sul fondo Calabria competitiva.

Si tratta delle prime 100 istanze ricevute in ordine progressivo ed esaminate dal comitato di valutazione di Fincalabra.

LA MISURA

«La misura “Fondo Calabria competitiva” – spiega il dipartimento regionale allo Sviluppo economico – è rivolta alle micro e piccole imprese in regione, costituite da almeno due anni solari, in situazione di temporanea difficoltà finanziaria».

ORSOMARSO: «INTERVENTO ANTICRISI»

«Siamo intervenuti nel più breve tempo possibile – dichiara l’assessore al Lavoro, Sviluppo economico e Turismo, Fausto Orsomarso – lavorando senza tregua per garantire un tempestivo intervento regionale alla crisi in atto. I primi beneficiari della concessione di finanziamenti a tasso agevolato, a cui viene applicato il tasso annuo dello 0,69%, si conoscono dopo 8 giorni dalla chiusura dello sportello telematico, avvenuta il primo di febbraio».

«Si tratta – aggiunge l’assessore – di uno strumento adeguato per offrire disponibilità liquida alle imprese ed evitare la chiusura delle attività e la conservazione dei livelli occupazionali. Vogliamo che sia un segnale di fiducia per la ripartenza visto il grande interesse manifestato all’intervento».

L’ELENCO DELLE DOMANDE

Sul portale Calabria Europa, nella pagina specifica della misura, disponibile al link in basso, è visionabile l’esito sul primo elenco delle domande presentate ed è scaricabile il modulo per le istanze di revisione che le imprese interessate devono inviare via pec all’indirizzo fcc.fincalabra@pec.it, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di inammissibilità della domanda.