Si ribalta con la sua utilitaria. Uomo lievemente ferito

Una persona è rimasta lievemente ferita questa mattina in un incidente stradale che si è verificato di via Izzi de Falenta nella zona Sud di Catanzaro. Un Fiat 500 per cause e secondo una dinamica non resa nota si è ribaltata. Sul posto una autoambulanza che ha soccorso il conducente. L’uomo, dolorante, è stato trasportato in ospedale ma il fatto che, secondo quanto riferito da testimoni che gli hanno i primi soccorsi, sia uscito da solo dal mezzo lascia pensare che non abbia subito problemi rilevanti. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nel sinistro.