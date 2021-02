EcoForum rifiuti Calabria, presentazione del Dossier regionale “Comuni ricicloni” 2021

La situazione rifiuti in Calabria è periodicamente al collasso tanto che quella che viene definita emergenza è, nella realtà, una problematica strutturale. La transizione verso un’economia circolare, indispensabile per la risoluzione del problema, sposta l’attenzione sulle tre “r” della raccolta differenziata: riuso, riduco, riciclo.

I rifiuti, da problema, possono trasformarsi in una preziosa risorsa, generando anche possibilità occupazionali. Sono necessari però la partecipazione e l’impegno di tutti: amministrazioni, imprese e cittadini. In Calabria occorre uscire dalla logica degli inceneritori e delle discariche e costruire impianti per la filiera del riciclo a partire da quelli di digestione anaerobica e compostaggio, da realizzare in ogni provincia calabrese. L’economia circolare non è un’utopia e con le scelte giuste, come dimostrano le tante realtà già esistenti, la Calabria potrà avere un futuro diverso, migliore ed ecosostenibile.

Sono questi i temi della terza edizione dell’Ecoforum sui rifiuti dal titolo “L’economia circolare del futuro in Calabria: dalla teoria alla pratica”. Nell’occasione sarà anche presentato il Dossier regionale “Comuni ricicloni” 2021 e verranno premiati i comuni che si sono particolarmente distinti nella raccolta differenziata. Spazio anche alle buone pratiche di economia circolare con la testimonianza di aziende, cooperative e semplici cittadini.

Nel rispetto delle disposizioni governative anti-covid, i lavori si svolgeranno su piattaforma digitale sabato 13 febbraio 2021 dalle ore 10. L’ecoforum sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook di Legambiente Calabria (https://www.facebook.com/Legambiente-Calabria-1396787897316592 ) e La Nuova Ecologia ( https://www.facebook.com/lanuovaecologia ) .

ECCO IL PROGRAMMA

Ad introdurre i lavori dell’Ecoforum sarà la presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta. La prima sessione dal tema “Il sistema Calabria nell’economia circolare” sarà moderata dalla giornalista Daniela Amatruda. Interverranno, in ordine, Giuseppe Zanardi, progettista impianti Calabra Maceri e direttore esecutivo ricerca e sviluppo per Waste to Methane Srl; Francesco Sicilia, direttore generale Unirima; Paola Gazzolo, promotrice della prima legge regionale in Italia sull’economia circolare; Domenico Pappaterra, direttore generale Arpacal; Sergio De Caprio, assessore ambiente Regione Calabria; Fabio Costarella, responsabile area progetti territoriali speciali Conai. Conclude la prima sessione il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani.

La sessione dedicata alle “buone pratiche per l’economia circolare”, sarà introdotta e moderata da Laura Brambilla, responsabile nazionale di “Comuni ricicloni” di Legambiente. Interverranno, in ordine, Maria Teresa Celebre, responsabile comunicazione Calabra Maceri e servizi spa; Alessio Di Addezio, Coordinatore progetto ECCO Legambiente Ufficio economia civile; Vincenzo Linarello presidente GOEL- Gruppo Cooperativo; Maria Angela Costantino, Agriturismo Costantino; Rocco Vitaliano, giovane artigiano e stilista.

L’ultima sessione, dedicata alla presentazione del “Dossier Comuni ricicloni” sarà moderata da Caterina Cristofaro, direttrice Legambiente Calabria. Interverranno, in ordine, Annalisa Lazzari amministratore delegato Eurosintex s.r.l.; Angelo Catapano, sindaco del comune di Frascineto; Sergio Abramo, sindaco del comune di Catanzaro e Giovanni Greco, sindaco del comune di Castrolibero.