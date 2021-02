Si celebra oggi il Giorno del ricordo, che ricorda ogni anno i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata al termine della secondo guerra mondial, vuole conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati. A Catanzaro la breve commemorazione ha avuto come sede piazza Martiri delle Foibe in località Giovino dove sono stati deposti fiori in onore delle innocenti vittime del massacro. L’iniziativa di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale. In alto le videointerviste.