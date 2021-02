Lega Giovani Calabria ricorda i martiri delle foibe

Questa mattina, come di consueto, è stato celebrato il giorno del Ricordo per i Martiri delle foibe. La Lega Giovani Calabria è scesa lungo le vie e gli spiazzi dedicate ai morti delle stragi e delle deportazioni dalmate, per deporre dei fiori. La storia è macchiata di terribili e ingiustificabili genocidi, ma è l’indifferenza ad infangare la memoria e i dolori.