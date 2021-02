Liceo Classico, sospesa la didattica in presenza in una classe per un caso di positività al Covid. Domani i tamponi

E’ stata sospesa a partire da oggi la didattica in presenza in una classe, la seconda F, del Liceo Classico Galluppi di Catanzaro. E’ stato riscontrato infatti un caso di positività per un allievo della classe. Il ragazzo è asintomatico. Le attività delle altre classi proseguono in presenza nei giorni già stabiliti. A darne conferma è la dirigente scolastica, la professoressa Elena De Filippis, che meglio precisa i termini della questione. ‘Abbiamo avuto notizia ieri sera intorno alle 19 – a parlare è la preside – del caso di positività del ragazzo, il quale è stato contagiato da sua sorella, che frequenta una scuola secondaria di primo grado. Imediatamente abbiamo attivato a partire da oggi la didattica a distanza per la classe, tutti i docenti della stessa sono stati sostituiti e domani mattina, alle ore 9,30, gli studenti della classe, gli insegnanti, il personale ata, i bidelli ed io stessa saremo sottoposti al tampone molecolare. Ci auguriamo di ricevere i risultati del test il prima possibile. Da parte nostra ovviamente siamo sereni per avere osservato con massimo scupolo, vigili e attenti tutte le procedure poste in essere in questi casi’. Al Liceo Galluppi, intanto, da quando è ripresa la didattica in presenza, gli alunni alternano, in tutte le classi, tre giorni in presenza e tre a distanza.