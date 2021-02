Polizia, Coisp Mosap plaude ai colleghi del Commissariato di Lido

“La federazione sindacale Coisp Mosap plaude alle iniziative di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti posti in essere sul nostro territorio dal Questore di Catanzaro Finocchiaro e si complimenta con lo stesso e con il dirigente del Commissariato lido, Vice Questore Ludovico che ha coordinato l’operazione antidroga in data 9 Febbraio 2021, portata avanti dal personale appartenente alle volanti e alla Polizia giudiziaria del Commissariato lido”. E’ quanto si legge in una nota del sindacato di polizia, che aggiunge: ‘A loro rivolgiamo i nostri piu’ sentiti ringraziamenti per l’attività operativa svolta sul territorio con tenacia e acume investigativo, cosa che ha permesso di assicurare alla giustizia in tale attività operativa un noto pregiudicato, che secondo l’accusa sarebbe dedito all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, visto l’ingente quantitativo recuperato e sequestrato allo stesso. Questa federazione nell’ottica di promuovere la valorizzazione del merito tra il personale della Polizia auspica che i colleghi vengano valorizzati con adeguati riconoscimenti premiali, cosa che sicuramente la nostra amministrazione ben rappresentata dal nostro Questore non farà venire meno”.