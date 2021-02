Vanno sbattere contro un palo con l’autovettura che li trasporta. Il mezzo va a fuoco, loro si dileguano a piedi subito dopo l’incidente. E’ successo questa mattina attorno alle 11.30 sul lungomare di Guardavalle in provincia di Catanzaro. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Soverato è intervenuta per domare l’incendio.

La vettura interessata dal rogo una Peugeot 206, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo ad impattare appunto contro il palo incendiandosi.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Soverato per gli adempimenti di competenza. Indagini sono in corso per identificare i passeggeri della vettura.