Cropani, forze politiche a confronto sulla nuova 106

Non è più un’utopia la costruzione della nuova strada statale 106. L’ ha detto l’assessore regionale alla infrastrutture Domenica Catalfamo, ne parlano con interesse anche le Amministrazioni comunali interessate al megalotto tra Simeri Crichi e Passovecchio.

Il prossimo 17 febbraio è stato convocato il consiglio comunale di Cropani per discutere dell’ importante via di comunicazione tra le province di Catanzaro e Crotone. La richiesta del confronto e’ stata presentata dal gruppo di opposizione ” Cropani bene comune“. L’ istanza è stata subito accolta dal primo cittadino di Cropani Raffaele Mercurio che ha sottolineato come ” la nuova 106 sia un’ opera di importanza strategica con sindaci dei comuni coinvolti impegnati da tempo in un’importante interlocuzione”. Sviluppo socio-economico del territorio interessato: si prefigge questo intento la grande opera viaria nuova 106.