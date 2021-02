Rigettata dal Tribunale del Riesame di Catanzaro l’istanza presentata dai legali di Glenda Giglio

Rigettate dal Tribunale del Riesame di Catanzaro le istanze presentate dai legali di Glenda Giglio, 40 anni, ex presidente dei giovani industriali di Crotone, di Andrea Leone, 53 anni, e Carmine Falcone, 74 anni, boss della locale di San Leonardo di Cutro. I tre indagati sono coinvolti nell’inchiesta “Basso Profilo” della Dda di Catanzaro.

Glenda Giglio si trova ai domiciliari con l’accusa di di concorso esterno in associazione per delinquere semplice aggravata dal metodo mafioso e varie ipotesi di trasferimento fraudolento di valori aggravato da metodo mafioso.

La notizia sull’edizione odierna del Corriere della Calabria.