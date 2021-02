Un gesto d’amore per i piccoli pazienti dei reparti pediatrici

La pandemia ha stravolto le abitudini di tutti noi. Ad essere più colpiti sicuramente i bambini che, però, hanno dimostrato una grande capacità di adattamento. Una testimonianza è fornita dal progetto “We will make your dreams come true”, promosso dall’Acsa&Ste Onlus, insieme al Lions Club Catanzaro Host e il Rotary Club Catanzaro, che realizza i desideri dei bimbi in cura nei reparti pediatrici dell’A.O. “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro.

“Nei giorni scorsi – aggiunge Raiola – insieme al presidente Scarpino e ai soci Lions Domenico Salerno e Marika Biamonte abbiamo consegnato alcuni di questi dispositivi che sono stati acquistati coi fondi raccolti . Uno speciale grazie al presidente di Confcommercio Calabria Centrale, Pietro Falbo, per aver fatto da collante tra noi e queste realtà imprenditoriali”. “La sinergia – afferma Pietro Falbo – tra associazioni di categoria, quindi filiere economiche e commerciali, club service e strutture sanitarie, è necessaria per interpretare istanze e bisogni al servizio del territorio e dell’intero sistema sociale. Sono particolarmente grato alle aziende che con entusiasmo hanno aderito al progetto solidale”.