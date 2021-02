Siamo un pò tutti assuefatti a vivere in una città in condizioni di sporcizia e degrado urbano, ma lo siamo un pò meno ed anzi la cosa suscita scalpore se a vivere il degrado siano i nostri figli e nipoti.

Accade alla scuola elementare statale De Lorenzo nel quartiere Gagliano dove l’amministrazione comunale non ha ancora provveduto alla pulizia degli spazi esterni che versano in condizioni di sporcizia allarmanti. E’ quanto si legge in una segnalazione di Stefano Veraldi.

Da mesi non viene effettuata alcuna manutenzione del verde pubblico o pulizia esterna ed il Coronavirus non c’entra nulla, questo status quo è una costante da anni da parte della gestione Abramo.

Sono indignato. Non è tollerabile una situazione del genere, il quartiere Gagliano e i suoi abitanti non sono cittadini di serie B, anzi, se entro qualche giorno non ci sarà l’intervento dell’amministrazione per riqualificare la scuola elementare, procederò a depositare un esposto a sua Eccellenza il Prefetto per dare voce ad una frazione che è parte integrante del nostro territorio.

Non resta che sperare che non vi siano alltri rinvii quindi.